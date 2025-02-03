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Консейсау - о ничьей в дерби: Интер очень сильная команда. Я считаю этот результат справедливым

Италия

Наставник россонери назвал то, чего не хватало его команде в этой игре

Консейсау - о ничьей в дерби: Интер очень сильная команда. Я считаю этот результат справедливым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал ничейный результат в дерби с "Интером" (1:1).

"В этой игре для нас были как положительные, так и отрицательные моменты. Но в целом команда показала тот настрой, который я хотел видеть. Конечно, мы разочарованы тем, что потеряли очки, однако я считаю ничью справедливым результатом поединка. "Интер" является очень сильной командой, а нам удалось их заставить страдать на поле".

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"Для меня самым важным является тот факт, что команда воспринимает то, что я им предлагаю. У игроков есть желание. Я чувствую, что с точки зрения динамики игры нам все еще чего-то не хватает. Мы пытались прессинговать чуть выше, и мы давали сопернику свободное пространство в центре поля. Это те вещи, над которыми мы должны работать каждую неделю. Между защитой и атакой должна быть лучшая связь", — сказал Консейсау для Sky Sport Italia.

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Напомним, что "Милан" сейчас находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав лишь 35 очков по итогам 22 игр в чемпионате Италии. До места в топ-4 команду Консейсау отделяет 5 зачетных баллов.

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Интер (Милан) Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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