Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер экс-соперников Шахтера в ЛЧ. Аталанта арендовала защитника Болоньи
Бергамаски продолжают усиливаться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" официально объявила об аренде защитника "Болоньи" Штефана Поша.
Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа 27-летнего австрийца.
Читайте такжеАталанта подписала за 13 млн евро сына легенды Милана
По информации Transfermarkt, аренда Поша обошлась "Аталанте" в 1 млн. евро.
До перехода в "Болонью" в 2022-м году Штефан 6 лет выступал за "Хоффенхайм". Также в его активе 42 матча в составе сборной Австрии.
Stefan Posch è nerazzurro ⚫️????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 3, 2025
Welcome to Bergamo, Stefan ????????????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/dGDHf7vYMv
Популярное сейчас
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
- "Лунин заслужил": Касильяс прокомментировал статус второго кипера у Андрея
- Рома - Наполи. Довбик будет иметь необычную роль
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки