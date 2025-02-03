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Трансфер экс-соперников Шахтера в ЛЧ. Аталанта арендовала защитника Болоньи

Италия

Бергамаски продолжают усиливаться

Трансфер экс-соперников Шахтера в ЛЧ. Аталанта арендовала защитника Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" официально объявила об аренде защитника "Болоньи" Штефана Поша.

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа 27-летнего австрийца.

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По информации Transfermarkt, аренда Поша обошлась "Аталанте" в 1 млн. евро.

До перехода в "Болонью" в 2022-м году Штефан 6 лет выступал за "Хоффенхайм". Также в его активе 42 матча в составе сборной Австрии.

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