Трансфер экс-соперников Шахтера в ЛЧ. Аталанта арендовала защитника Болоньи

"Аталанта" официально объявила об аренде защитника "Болоньи" Штефана Поша.

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа 27-летнего австрийца.



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По информации Transfermarkt, аренда Поша обошлась "Аталанте" в 1 млн. евро.

До перехода в "Болонью" в 2022-м году Штефан 6 лет выступал за "Хоффенхайм". Также в его активе 42 матча в составе сборной Австрии.