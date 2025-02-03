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Милан оформил трансфер форварда из Фейеноорда за 32 миллиона евро
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" объявил о подписании мексиканского форварда Сантьяго Хименеса из "Фейеноорда".
Футболист с "россонери" заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2029 года.
Игрок будет носить 7-й номер.
Добавим, что по информации СМИ, "Фейенорд" получил за Хименеса 32 миллионов евро + еще три миллиона бонусов.
¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican ???????? @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025
Сантьяго в текущем сезоне забил 16 голов и отдал три ассиста в 19 матчах.
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Источник:Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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