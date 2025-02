Милан оформил трансфер форварда из Фейеноорда за 32 миллиона евро

"Милан" объявил о подписании мексиканского форварда Сантьяго Хименеса из "Фейеноорда".

Футболист с "россонери" заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2029 года.

Игрок будет носить 7-й номер.

Добавим, что по информации СМИ, "Фейенорд" получил за Хименеса 32 миллионов евро + еще три миллиона бонусов.

¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican ???????? @Santigim11 #DNACMilan #SempreMilan