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Рома планирует подписать защитника Твенте

Италия

Анасс Салах-Эддин сменит клубную прописку

Рома планирует подписать защитника Твенте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Твенте" Анасс Салах-Эддин станет игроком итальянской "Ромы". Об этом сообщил Маттео Моретто.

По данным источника, римский клуб уже завершает оформление всех необходимых документов для трансфера 23-летнего нидерландца. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, плюс дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро.

Анасс в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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