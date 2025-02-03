Рома планирует подписать защитника Твенте

Левый защитник "Твенте" Анасс Салах-Эддин станет игроком итальянской "Ромы". Об этом сообщил Маттео Моретто.

По данным источника, римский клуб уже завершает оформление всех необходимых документов для трансфера 23-летнего нидерландца. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, плюс дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро.

Анасс в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.