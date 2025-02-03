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Рома планирует подписать защитника Твенте
Анасс Салах-Эддин сменит клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Твенте" Анасс Салах-Эддин станет игроком итальянской "Ромы". Об этом сообщил Маттео Моретто.
По данным источника, римский клуб уже завершает оформление всех необходимых документов для трансфера 23-летнего нидерландца. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, плюс дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро.
Анасс в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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