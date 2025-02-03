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По стопам Торреса. Жоау Феликс в очередной раз сменит чемпионат
После Атлетико и Челси португалец едет в Италию
Фото - picture alliance
Нападающий лондонского "Челси" Жоау Феликс приближается к переезду в Италию.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний португалец перейдет в "Милан" на правах аренды до конца сезона. Однако отмечается, что "россонери" не будут иметь опции выкупа футболиста.
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Также известно, что итальянский клуб заплатит около 5 миллионов фунтов стерлингов за эту сделку, включая комиссию, а еще полностью покроет расходы "синих" на зарплату игрока. В ближайшее время Жоау Феликс пройдет медицинское обследование.
Напомним, что летом прошлого года "Челси" приобрел Жоау Феликса из мадридского "Атлетико" за 52 миллиона евро. За это время футболист принял участие в 20 матчах за клуб, отметившись 7 голами и 2 ассистами.
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