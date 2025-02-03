Капитан Милана покинул команду после почти 20 лет в системе клуба

Капитан "Милана" покинул родную команду после 20 проведенных лет в клубе, начиная с академии.

Сообщается, что 28-летний Давиде Калабрия переходит в "Болонью" на правах аренды до конца сезона. Для него этот переход стал первым в карьере. Ранее итальянский фулбек выступал исключительно за "россонери", проведя 272 матча в составе основной команды, в которых ему удалось отметиться 10 голами и 21 результативной передачей.

Benvenuto in rossoblù ???????????????????????? ????????????#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) February 3, 2025

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В этом сезоне Давиде Калабрия принял участие в 14 играх за "Милан" во всех турнирах, отдав один ассист. Напомним, что его действующий контракт с клубом истекает в конце текущего сезона, в июне 2025 года.