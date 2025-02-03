Фиорентина арендовала хавбека из Галатасарая

"Фиорентина" объявила о подписании полузащитника Николо Дзаньоло на правах аренды от турецкого "Галатасарая".

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

В контакте также прописана опция выкупа игрока за 15,5 млн евро.

Дзаньоло присоединился к "Галатасараю" в феврале 2023 года из "Ромы" за 15 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.