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Фиорентина арендовала хавбека из Галатасарая

Италия

Дзаньоло временно переходит в Серию А

Фиорентина арендовала хавбека из Галатасарая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" объявила о подписании полузащитника Николо Дзаньоло на правах аренды от турецкого "Галатасарая".

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

В контакте также прописана опция выкупа игрока за 15,5 млн евро.

Дзаньоло присоединился к "Галатасараю" в феврале 2023 года из "Ромы" за 15 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

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Галатасарай (Стамбул) Фиорентина (Флоренция) Николо Дзаньоло
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Источник:
fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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