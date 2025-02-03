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Фиорентина арендовала хавбека из Галатасарая
Дзаньоло временно переходит в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" объявила о подписании полузащитника Николо Дзаньоло на правах аренды от турецкого "Галатасарая".
Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
В контакте также прописана опция выкупа игрока за 15,5 млн евро.
Il nostro nuovo n. 1️⃣7️⃣????⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/NwHTsVagCa— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 3, 2025
Дзаньоло присоединился к "Галатасараю" в феврале 2023 года из "Ромы" за 15 млн евро. Футболист в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.
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