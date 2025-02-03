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Наполи может арендовать вингера Милана. Продолжаются переговоры
Покинет ли Милан Окафор, узнаем в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" близок к подписанию контракта аренды с левым вингером "Милана" Ноа Окафором.
Как сообщил Фабрицио Романо, переговоры продвигаются достаточно хорошо. Сейчас клубы работают над деталями арендного соглашения с опцией необязательного выкупа за 25 млн евро.
Ноа в текущем сезоне забил 1 гол и отдал два ассиста в 17-ти матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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