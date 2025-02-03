Наполи может арендовать вингера Милана. Продолжаются переговоры

"Наполи" близок к подписанию контракта аренды с левым вингером "Милана" Ноа Окафором.

Как сообщил Фабрицио Романо, переговоры продвигаются достаточно хорошо. Сейчас клубы работают над деталями арендного соглашения с опцией необязательного выкупа за 25 млн евро.

Ноа в текущем сезоне забил 1 гол и отдал два ассиста в 17-ти матчах.