  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи может арендовать вингера Милана. Продолжаются переговоры
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи может арендовать вингера Милана. Продолжаются переговоры

Италия

Покинет ли Милан Окафор, узнаем в ближайшее время

Наполи может арендовать вингера Милана. Продолжаются переговоры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" близок к подписанию контракта аренды с левым вингером "Милана" Ноа Окафором.

Как сообщил Фабрицио Романо, переговоры продвигаются достаточно хорошо. Сейчас клубы работают над деталями арендного соглашения с опцией необязательного выкупа за 25 млн евро.

Ноа в текущем сезоне забил 1 гол и отдал два ассиста в 17-ти матчах.

Читайте такжеКапитан Милана покинул команду после почти 20 лет в системе клуба
По теме
yellow-arrow
Капитан Милана покинул команду после почти 20 лет в системе клуба
yellow-arrow
Фиорентина арендовала хавбека из Галатасарая
yellow-arrow
По стопам Торреса. Жоау Феликс в очередной раз сменит чемпионат
Наполи Милан Ноа Окафор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости