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Ювентус объявил об аренде центрбека Ньюкасла
Ллойд Келли присоединяется к туринскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" объявил о подписании контракт с английским центральным защитником Ллойдом Келли из "Ньюкасла“.
26-летний футболист присоединяется к туринскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона. "Ювентус" будет обязан выкупить игрока, но при определенных условиях, которые не разглашаются.
Ufficiale | Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) February 3, 2025
Benvenuto in ⚪⚫
Келли в текущем сезоне за "Ньюкасл" сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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