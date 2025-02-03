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Ювентус объявил об аренде центрбека Ньюкасла

Италия

Ллойд Келли присоединяется к туринскому клубу

Ювентус объявил об аренде центрбека Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" объявил о подписании контракт с английским центральным защитником Ллойдом Келли из "Ньюкасла“.

26-летний футболист присоединяется к туринскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона. "Ювентус" будет обязан выкупить игрока, но при определенных условиях, которые не разглашаются.

Келли в текущем сезоне за "Ньюкасл" сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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