Ювентус объявил об аренде центрбека Ньюкасла

"Ювентус" объявил о подписании контракт с английским центральным защитником Ллойдом Келли из "Ньюкасла“.

26-летний футболист присоединяется к туринскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона. "Ювентус" будет обязан выкупить игрока, но при определенных условиях, которые не разглашаются.

Ufficiale | Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus!



Benvenuto in ⚪⚫ — JuventusFC (@juventusfc) February 3, 2025

Келли в текущем сезоне за "Ньюкасл" сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.