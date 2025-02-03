Серия А. Лацио неудержим за пределами Рима

Серия А. 23-й тур

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Лацио" 1:2



Голы: Пикколи 56 - Дзакканьи 41, Кастельянос 64



"Кальяри": Каприле, Дзаппа (Паволетти 75), Мина, Луперто, Ауджелло, Макумбу (Прати 88), Адопо (Дейола 76), Зортеа, Виола (Гаэтано 69), Феличи (Мутандва 88), Пикколи

"Лацио": Проведель, Хюсай (Жиго 62), Хила, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи, Исаксен (Нослин 87), Диа (Педро 87), Дзакканьи (Деле-Баширу 87), Кастельянос

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

"Лацио" пора отказываться играть на "Стадио Олимпико". По крайней мере, в Серии А. В Риме он не выиграл пять последних матчей лиги. А вот за его пределами выиграл четыре подряд, включая сегодняшний. Просто сегодня не было, как и на позапрошлом выезде в Лечче, завершилось с тем самым счетом 2:1. Но ведь в пользу "орлов".

Эта победа стала нужной реабилитацией после первой серии в сезоне из двух поражений подряд во всех турнирах. Настроение в команде в свете такой серии, скатывания вниз на шестое место в турнирной таблице лиги, а также кадровых проблем, вызванных травмами, было далеко не лучшим. Сегодня его удалось значительно улучшить.

"Кальяри" не переигрывал "Лацио" в предыдущих 19-ти матчах на всех полях, в предыдущих девяти домашних. Но его сопротивление ожидалось. Ведь в последних пяти очных матчах были показаны шесть красных карточек, в первом круге в Риме завершилось плотным 1:2. Да и вообще сардам позарез нужны очки в борьбе против вылета.

Они как раз и начали хорошо. Проведель отбивал плотный удар Виолы издали. Пикколи не сумел достать мяч как следует в метрах от ворот и не попал в них. Удар головой Мины взял Проведель. Затем, во второй половине первого тайма, фаворит проснулся, заиграл лучше. Но ничего не создал, кроме гола с помощью руки Диа.

Тем не менее, фаворит сумел забить. Хюсай, получивший место в стартовом составе из-за многочисленных травм в обороне (Лаццари, Патрик, Лука Пеллегрини, Тавареш), прострелил справа, Диа не достал, но достал в падении Дзакканьи. Капитан был под вопросом из-за болезни, но вышел и забил свой седьмой мяч в сезоне в лиге.

Второй тайм "Кальяри" также начал активно. Зортеа с линии штрафной немного не попал. Адопо получил в центре штрафной, убрал защитника, но пробил выше. И наконец-то состоялся гол, когда Виола навесил угловой на голову Пикколи. А Каприле откровенно спас от ответов - Кастельяноса в контратаке и Романьоли головой.

И все же и здесь фаворит нашел нужный гол. Длинный навес Исаксена с правого фланга нашел в левой стороне штрафной Диа, тот сыграл головой, Каприле вышел, но под давлением Дзакканьи не достал (четвертый ассист капитана в сезоне в лиге), и Кастельянос забивал уже в пустые ворота.

Далее Каприле спас от выхода Дзакканьи один-на-один, вытащил удар низом Исаксена. Затем "Кальяри" устроил финальный штурм, часто пробивал по воротам, но не из лучших позиций. Один дальний удар был очень хорошим - его потащил Проведель.

Лишь вторая победа "Лацио" в шести последних матчах лиги, третья в восьми. Тем не менее, она возвращает на четвертое место в двух очках над "Ювентусом". До третьего "Аталанты" - пять очков. А "Кальяри" после трех матчей без поражений подряд проигрывает второй подряд и остается в одном очке и одном месте над зоной вылета.