Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса

"Фиорентина" близка к тому, чтобы усилить свой состав полузащитником "Ювентуса" Николо Фаджоли.

Как пишет Фабрицио Романо, сейчас "фиалки" ведут переговоры с туринским клубом об аренде игрока с обязательным выкупом при определенных условиях.

Фаджоли в текущем сезоне провел 22 матча, в которых отдал одну результативную передачу.