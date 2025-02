Официально: Наполи арендовал вингера Милана

Неаполитанцы объявили о переходе нападающего "Милана" Ноа Окафора на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа за 23 миллиона евро летом.

Добавим, что, 24-летний игрок перешел в "Милан" летом 2023 года из австрийского "Ред Булл Зальцбург". В этом сезоне Ноа забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 матчах за "россонери" во всех турнирах.

