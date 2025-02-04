Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Наполи арендовал вингера Милана
Швейцарец перебрался на юг Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Неаполитанцы объявили о переходе нападающего "Милана" Ноа Окафора на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа за 23 миллиона евро летом.
Добавим, что, 24-летний игрок перешел в "Милан" летом 2023 года из австрийского "Ред Булл Зальцбург". В этом сезоне Ноа забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 матчах за "россонери" во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Noah is proud to be one of us! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 3, 2025
Leggi la news: https://t.co/SijRTC6oYA
???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeOkafor pic.twitter.com/pn71jDLIfx
Популярное сейчас
- Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
- Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- "Это была моя ошибка": Довбик раскрыл одну из причин тяжелого старта в Серии А
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода