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Официально: Наполи арендовал вингера Милана

Италия

Швейцарец перебрался на юг Италии

Официально: Наполи арендовал вингера Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Неаполитанцы объявили о переходе нападающего "Милана" Ноа Окафора на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа за 23 миллиона евро летом.

Добавим, что, 24-летний игрок перешел в "Милан" летом 2023 года из австрийского "Ред Булл Зальцбург". В этом сезоне Ноа забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 матчах за "россонери" во всех турнирах.

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