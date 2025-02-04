Пришли спасать сезон. Рома усилилась тремя новичками из разных чемпионатов

В последний день трансферного окна, 3 февраля, "Рома" объявила о трансферах трех игроков: полузащитника Лукаса Гурна-Дуата ("Зальцбург"), центрбека Виктора Нельссона ("Галатасарай) и левого латераля Анасса Салах-Эддина ("Твенте").

Гурна-Дуата и Нельссона "волки" взяли на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, Салах-Эддин был подписан за 8 млн. евро + 2 млн. - в качестве бонусов.

На данный момент "Рома" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.