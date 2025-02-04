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Пришли спасать сезон. Рома усилилась тремя новичками из разных чемпионатов

Италия

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Пришли спасать сезон. Рома усилилась тремя новичками из разных чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последний день трансферного окна, 3 февраля, "Рома" объявила о трансферах трех игроков: полузащитника Лукаса Гурна-Дуата ("Зальцбург"), центрбека Виктора Нельссона ("Галатасарай) и левого латераля Анасса Салах-Эддина ("Твенте").

Гурна-Дуата и Нельссона "волки" взяли на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, Салах-Эддин был подписан за 8 млн. евро + 2 млн. - в качестве бонусов.

На данный момент "Рома" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Зальцбург (Австрия) Галатасарай (Стамбул) Твенте (Энсхеде) Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
04.02.2025 в 11:51
На фото клон Мхітаряна.
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Комментарии 2
Caballero (DC)
04.02.2025 в 11:51
На фото клон Мхітаряна.
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.02.2025 в 11:11
Затарились сміттям
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