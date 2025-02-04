Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пришли спасать сезон. Рома усилилась тремя новичками из разных чемпионатов
Помогут ли?
Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день трансферного окна, 3 февраля, "Рома" объявила о трансферах трех игроков: полузащитника Лукаса Гурна-Дуата ("Зальцбург"), центрбека Виктора Нельссона ("Галатасарай) и левого латераля Анасса Салах-Эддина ("Твенте").
Гурна-Дуата и Нельссона "волки" взяли на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, Салах-Эддин был подписан за 8 млн. евро + 2 млн. - в качестве бонусов.
На данный момент "Рома" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
04.02.2025 в 11:51
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Трамп: Украина в обмен на помощь США может предоставить нам свои ценные редкоземельные ресурсы
- "Сумма - топ, отпускайте парня", - Милевский дал трансферный совет Суркису
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 2