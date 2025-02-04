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Орлы остаются в топ-4. Кальяри - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Удачно съездили на Сардинию

Орлы остаются в топ-4. Кальяри - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" одержал выездную победу над "Кальяри" в 23-м туре чемпионата Италии.

Решающий гол в составе гостей забил Валентин Кастельянос.

В турнирной таблице Серии А "Лацио" остался на 4-м месте, "Кальяри" - на 17-м.

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Лацио" 1:2

Голы: Пикколи 56 - Дзакканьи 41, Кастельянос 64

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