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Орлы остаются в топ-4. Кальяри - Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Удачно съездили на Сардинию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" одержал выездную победу над "Кальяри" в 23-м туре чемпионата Италии.
Решающий гол в составе гостей забил Валентин Кастельянос.
В турнирной таблице Серии А "Лацио" остался на 4-м месте, "Кальяри" - на 17-м.
Кальяри. "Сарденья Арена"
"Кальяри" - "Лацио" 1:2
Голы: Пикколи 56 - Дзакканьи 41, Кастельянос 64
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