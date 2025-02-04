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Милан объявил о подписании нападающего Фиорентины

Италия

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Милан объявил о подписании нападающего Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" официально объявил о подписании перспективного нападающего "Фиорентины".

Сообщается, что "россонери" арендовали 25-летнего Риккардо Соттиля до конца текущего сезона с опцией выкупа игрока летом, которая составит около 10 миллионов евро. Итальянец будет выступать под 99-м номером на спине в новой команде. По словам Фабрицио Романо, "Милан" заплатит за его аренду примерно один миллион евро.

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Добавим, что в этом сезоне Риккардо Соттиль забил 5 голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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