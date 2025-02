Милан усилился перспективным полузащитником Монцы

В официальном заявлении "Милана" на их сайте сообщается, что 21-летний Уоррен Бондо присоединился к команде на постоянной основе из "Монцы". Сумма трансфера составила около 10 миллионов евро, по данным от авторитетного сайта Transfermarkt.

Отмечается, что перспективный французский полузащитник подписал контракт с "россонери" до конца июня 2029 года. Уоррен Бондо будет носить футболку с 38-м игровым номером в новой команде.

New energy for our midfield ????



Warren Bondo is Rossonero! ????????#DNACMilan #SempreMilan