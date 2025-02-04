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Милан усилился перспективным полузащитником Монцы
Теперь официально
Фото - Сайт Милана - www.acmilan.com
В официальном заявлении "Милана" на их сайте сообщается, что 21-летний Уоррен Бондо присоединился к команде на постоянной основе из "Монцы". Сумма трансфера составила около 10 миллионов евро, по данным от авторитетного сайта Transfermarkt.
Отмечается, что перспективный французский полузащитник подписал контракт с "россонери" до конца июня 2029 года. Уоррен Бондо будет носить футболку с 38-м игровым номером в новой команде.
New energy for our midfield ????— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025
Warren Bondo is Rossonero! ????????#DNACMilan #SempreMilan
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В этом сезоне Уоррен Бондо провел 22 матча в составе "Монцы", став неотъемлемым игроком основы "брианцоли".
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