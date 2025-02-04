Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У фиалок серьезные амбиции. Фиорентина усилилась игроками Ювентуса и ПСЖ
Так и на попадание в Лигу чемпионов можно замахнуться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" объявила о подписании полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли и хавбека "Пари Сен-Жермен" Шера Ндура.
Фаджоли "фиалки" взяли на правах аренды с обязательным выкупом за 20 млн. евро с учетом бонусов при определенных условиях. С Ндуром клуб заключил контракт до 2029 года.
Стоит отметить, что "Фиорентина" находится на 6-м месте чемпионата Италии и ведет борьбу за попадание в еврокубки.
Читайте такжеФиорентина арендовала хавбека из Галатасарая
Nicolò Fagioli è Viola. ⚜️#Fiorentina pic.twitter.com/WE523B0Ij0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 3, 2025
???? pic.twitter.com/ddCe70M12o— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2025
Популярное сейчас
- Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
- Довбик vs Наполи: 7 касаний, 4 передачи. Оценки за матч
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса