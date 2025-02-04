У фиалок серьезные амбиции. Фиорентина усилилась игроками Ювентуса и ПСЖ

"Фиорентина" объявила о подписании полузащитника "Ювентуса" Николо Фаджоли и хавбека "Пари Сен-Жермен" Шера Ндура.

Фаджоли "фиалки" взяли на правах аренды с обязательным выкупом за 20 млн. евро с учетом бонусов при определенных условиях. С Ндуром клуб заключил контракт до 2029 года.

Стоит отметить, что "Фиорентина" находится на 6-м месте чемпионата Италии и ведет борьбу за попадание в еврокубки.



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