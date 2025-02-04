Легких побед нет. Итоги 23-го тура Серии А

Оба центральных матча 23-го тура завершились со счетом 1:1, причем в каждом одной из команд удавалось спастись от поражения в добавленное время. Этими ничьими сумели воспользоваться все другие команды Топ-9, кроме "Аталанты". Тем временем, две последние команды лиги застревают на своих местах, а вот имя 18-ой меняется в каждом туре.

"Милан" - "Интер"

"Милан" упустил возможность оформить третью победу над "Интером" подряд, упустил два важнейших очка. Остался с двумя победами в шести последних турах лиги, тремя в девяти, четырьмя в 12-ти, без двух побед подряд с сентября. Упустил возможность отодвинуть бардак, кошмар в клубе на фоне изгнания игроков, тяжелых обвинений в их адрес от тренера.

Сержиу Консейсау не был особо доволен игрой команды в дерби, ее работой с мячом, ее перекрытием центра поля, ее успешностью в единоборствах.

С другой стороны, "россонери" отыграли собранно и самоотверженно, реабилитировались за поражение в Загребе и другие последние провалы. Дали сигнал, что не развалены и готовы бороться. К этому дерби, как и к двум предыдущим, они подходили аутсайдерами и с ощущениями развала, но вновь превзошли себя.

"Интер" же создал много опасных моментов (три удара в каркас ворот, три гола из офсайдов) и, значит, упустил шанс победить. Симоне Индзаги говорит, что его команда играла великолепно, жалуется на неназначенный пенальти. Но факт в том, что она вновь упустила выигрышный Топ-матч на "Сан Сиро", как против "Ювентуса" и "Наполи".

С другой стороны, она все же избежала поражения в добавленное время, то есть продемонстрировала характер. Вправду создала много во втором тайме, доминировала, заслужила забить еще в основное время. Продолжила серию матчей без поражений в лиге до 17-ти, серию матчей с забитыми в лиге до 25-ти.

Вышло, что все три дерби в сезоне завершились драматично. В лиге в сентябре "россонери" выиграли голом на 89-ой минуте. В Суперкубке в начале января - голом в добавленное время, совершив камбек с 0:2 на 3:2. Теперь же "нерадзурри" забили в добавленное время.

Отмечаем слишком слабый, слишком осторожный первый тайм обеих команд. И гол в самой его концовке, сделанный Тео Эрнандесом и Рафаэлем Леау, изгнанными в запас в перерыве матча в Загребе. И забитый Рейндерсом, седьмой его гол в лиге.

Отмечаем дебют, выход на замену и ассист Николы Залевски за "Интер".

"Рома" - "Наполи"

Должна ли быть разочарована "Рома"? Как только она прервала серию из 13-ти гостевых матчей лиги без побед, сразу же прервала серию из четырех домашних с победами в лиге, из семи домашних с победами во всех турнирах. Трех побед подряд в Серии А на всех полях не было с марта 2024-го года и нет.

Она начала матч без Хуммельса, Салемакерса, Паредеса, Дибалы, Лоренцо Пеллегрини, Довбика. И без них была зажата в первом тайме у своих ворот, пропустила с длинного заброса центрального защитника, который была обязана прервать. Во втором же тайме доминировала, но создала мало и по-настоящему прижала соперника лишь в концовке.

С другой стороны, она стала второй в сезоне, кто уступал "Наполи" в счете, но не проиграл в итоге. Сравнять на 92-ой минуте - всегда признак характера. Ассист замены - признак правильных решений тренера. Да и прервать серию из семи побед лидера лиги на всех полях, из пяти гостевых, сразу после его побед над "Аталантой" и "Ювентусом", дорогого стоит.

Клаудио Раньери объяснил, что в таком плотном календаре и против такого соперника были позарез нужны свежие силы, оттого и столько изменений в составе. Отмечал, что "Наполи" забил 18 из 37-ми своих голов после 60-ой минуты, и потому он хотел подойти именно к концовке с лучшим составом. Хотел поймать соперника на усталости. И ведь сумел поймать.

С сезона 2020/21 "Рома" лидирует в Серии А по голам в добавленное время - 28.

Должен ли быть разочарован "Наполи"? Он потерял победу в добавленное время, потерял свои серии, потерял шанс оторваться от "Интера", уже зная, что тот потерял очки. Мало создал при доминировании в первом тайме, потерял контроль над игрой во втором, слишком откатился назад, тем более, что Антонио Конте менял вингера на защитника.

С другой стороны, Конте не считает ничью в гостях против "Ромы" плохим результатом, указывая на ее серии на "Олимпико". И видит в бешеных празднованиях позднего гола римлян признак силы своей команды и страха соперников перед ней. Хотя признает, что пропускать такой гол больно, тем более, что "мы даже не находились под особым давлением".

Предыдущий сезон "Наполи" завершил с 53-мя очками. Теперь за 15 туров до конца он набрал 54.

"Лацио" и "Фиорентина"

Участники жаркого очного матча в 22-ом туре в 23-ем играли без своих дисквалифицированных тренеров, но играли против команд, не входящих в Топ-10. "Лацио" играл в гостях, но против аутсайдера "Кальяри", "Фиорентина" играла против "Дженоа", проигравшей лишь два из предыдущих 12-ти матчей лиги, но дома. И оба фаворита выполнили задание.

Интересно, что играли они против команд, которым очень давно не проигрывали. "Лацио" не проигрывал "Кальяри" на всех полях с 2013-го года, а "Фиорентина" "Дженоа" дома - с 1977-го. И обе серии были подтверждены. Впрочем "фиалки" играли с "Дженоа" вничью шесть раз в семи предыдущих матчах, так что нынешняя победа вовсе не сама собой разумеющаяся.

Для "Лацио" играть в гостях - как раз преимущество. В Кальяри он добыл четвертую победу в лиге за пределами Рима подряд. А в Риме в лиге не побеждает в пяти матчах подряд. Победа получилась очень важная, учитывая первую серию в сезоне из двух поражений подряд во всех турнирах перед ней, падение на шестое место в лиге, травмы.

Получилось непросто, с давлением и моментами соперника в начале каждого из таймов, без особых своих моментов в первом тайме. Но в итоге победа добыта. Крайний защитник Хюсай, получивший место в составе из-за травм трех других, выдал ассист, капитан Дзакканьи, находившийся под вопросом из-за болезни, выдал гол и ассист.

Лишь вторая победа "Лацио" в шести последних матчах лиги, третья в восьми. Тем не менее, она возвращает на четвертое место.

"Фиорентина" как раз победой над "Лацио" прервала серию из шести матчей лиги без побед подряд и хотела продолжить. Удалось, хотя обе победы вышли тяжелыми. Со счетом 2:1, с 7:22 по ударам по воротам, 30:70 по владению мячом неделю тому, 7:17 по ударам, 40:60 по владению ныне. Игра "фиалок" все еще хромает. Но главное сейчас - результат.

Разыгранный штрафной удар с красивым голом Кена с разворота слета. 13-й гол Мойзе в сезоне в лиге. Четкая оборона против ответных штрафных, угловых, ударов "Дженоа". Еще один красивый гол, с подсечки Гудмундссона. Уже гораздо менее четкая оборона далее, пропущенный, но лишь один. И хорошие шансы забить в контратаках.

"Ювентус" и "Болонья"

"Бьянконери" и "россоблу" играли дома против аутсайдеров и по счету победили легче, чем "фиалки" и "бьянкочелести". Хотя по игре - вряд ли. "Ювентус" забил два гола из четырех после удаления соперника на 84-ой минуте, а прямо перед ним при счете 2:1 мог и пропустить. "Болонья" забила по одному до и после удаления соперника на 38-ой минуте.

Ощущения "Болоньи" более положительные. Хотя она практически не победила "Комо" по владению мячом. Играла она солидно, собранно, создала моменты, не пропустила много моментов. Винченцо Итальяно видит стабильность, постоянство, мотивацию, трудолюбие и очень доволен этим.

Ощущения "Ювентуса" не такие радужные. На что явно влияют результаты в целом (вторая победа в девяти последних матчах во всех турнирах) и общее настроение. Тьяго Мотта чуть ли не под угрозой отставки. И на перерыв болельщики провожали команду свистом. Она провалила первую четверть матча, даже не пробив по воротам и пропустив.

И все же игру удалось перевернуть во втором тайме. Пусть и два первых гола забиты с ошибки соперника и с рикошета. Ранее и такое не реализовывали. Теперь же есть Рандал Коло Муани, забивший уже три мяча в первых двух матчах за клуб. А в итоге даже Душан Влахович забил свой первый с 17-го декабря.

Мотта рад тому, что игроки взяли ответственность на себя на поле и изменили ситуацию.

"Аталанта"

Одна команда не сумела воспользоваться 1:1 в Топ-матчах и в свою очередь сыграла 1:1. Еще и дома против глухого середняка "Торино". Правда, в последнее время неуступчивого, с этим матчем не проигравшего уже в шести последних в лиге подряд. В том числе "Ювентусу" и "Фиорентине". Но такие потери очков и отдаляют бергамцев от борьбы за Скудетто.

"Богиня" нанесла 22 удара по воротам, из них десять - в створ. Счет матча по xG - 3.08:0.58. Джан Пьеро Гасперини остался очень доволен игрой, заявил, что давно не видел такого доминирования кого-либо в матче Серии А. Но на самом деле почти все удары вышли не острыми, удобными для вратаря. Даже пенальти, не реализованный Матео Ретеги.

Гасперини настаивает, что его команда играет хорошо. Большей частью так и есть. Но результата нет. Две победы в девяти последних матчах во всех турнирах (пять ничьих), одна в шести - в лиге (четыре ничьи). "Аталанта" ныне не умеет реализовывать свое преимущество. Да и вдруг засыпает на отрезки, в которые слишком легко пропускает.

Другие

"Кальяри", "Эмполи" и "Комо" играли достойно, но уступили грандам. И все же избежали падения в зону вылета. Там оказалась "Парма", несмотря на 19:6 по ударам по воротам против "Лечче". В неожиданно ярком качественном очном матче аутсайдеров тот устроил камбек с помощью сейвов своего вратаря Фальконе и двух контратак.

"Верона" одержала очень важную победу. Важную хотя бы тем, что "Монцу" побеждают все аутсайдеры, то есть против нее нельзя терять очки. "Бьянкоросси" за последние два месяца проиграли и "Лечче", и "Парме" и "Кальяри". Всем, как и "Вероне" - с разницей в один мяч. Но привозами. Пенальти, удаления, автоголы, пропущенный в концовке. Теперь автогол.

"Венеция" не так безнадежна, как "Монца". В Удине она ехала после двух ничьих. Там серый первый тайм провела на равных, во втором отыгралась с 0:2. Но пропустила на 84-ой минуте. А в первых двух пропущенных недоработал ее вратарь Йоронен, заменивший на 18-ой минуте одного из лучших киперов лиги в последнее время Станковича. Филип выбыл надолго.

"Удинезе" не побеждал в пяти матчах подряд на всех полях и в шести подряд дома до встречи с "Венецией". Его запас прочности невелик, он не умеет побеждать уверенно. Лишь одна победа с разницей более одного мяча в сезоне в лиге, да и та - при игре в численном большинстве с 38-ой минуты. Тем не менее, фриуланцы в Топ-10.

Лучший игрок тура - Никола Крстович ("Лечче"). Гол и два ассиста в прямой битве против вылета

Прорывы тура - "Интер" и "Рома". Сравняли в добавленное время

Разочарование тура - "Аталанта". Много ударов, мало точности

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Девять сейвов, в том числе пенальти

Лучший тренер тура - Марко Джампаоло ("Лечче"). Гостевой камбек в прямой битве против вылета

1 "Наполи" 23 17 3 3 38-16 54 2 "Интер" 22 15 6 1 56-19 51 3 "Аталанта" 23 14 5 4 49-26 47 4 "Лацио" 23 13 3 7 40-31 42 5 "Ювентус" 23 9 13 1 39-20 40 6 "Фиорентина" 22 11 6 5 37-23 39 7 "Болонья" 22 9 10 3 35-27 37 8 "Милан" 22 9 8 5 33-24 35 9 Рома 23 8 7 8 34-29 31 10 "Удинезе" 23 8 5 10 28-36 29 11 "Торино" 23 6 9 8 24-27 27 12 "Дженоа" 23 6 8 9 21-32 26 13 Верона 23 7 2 14 26-48 23 14 Лечче 23 6 5 12 18-41 23 15 Комо 23 5 7 11 27-38 22 16 "Эмполи" 23 4 9 10 22-33 21 17 "Кальяри" 23 5 6 12 24-38 21 18 "Парма" 23 4 8 11 29-42 20 19 Венеция 23 3 7 13 22-38 16 20 Монца 23 2 7 14 20-34 13

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine ​​​​​​​

