Новичок Милана Хименес: Могу пообещать, что сделаю всё возможное

Новичок "Милана" Сантьяго Хименес рассказал об ожиданиях от новой команды.

"Одной из моих главных детских мечтаний было играть в Европе, и я осуществил её. Теперь, когда я в Европе, я хочу играть за отличный клуб и оставить свой след.

Я могу пообещать, что сделаю всё возможное. Я верю не в индивидуализм, а в командную работу.

Это конкурентоспособная команда, которая может много выигрывать. Я не обещаю забить определённое количество голов, но я сделаю всё возможное", — сказал Хименес в интервью MilanNews.