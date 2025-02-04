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Новичок Милана Хименес: Могу пообещать, что сделаю всё возможное

Италия

Рассказал об ожиданиях от новой команды

Новичок Милана Хименес: Могу пообещать, что сделаю всё возможное

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Милана" Сантьяго Хименес рассказал об ожиданиях от новой команды.

"Одной из моих главных детских мечтаний было играть в Европе, и я осуществил её. Теперь, когда я в Европе, я хочу играть за отличный клуб и оставить свой след.

Я могу пообещать, что сделаю всё возможное. Я верю не в индивидуализм, а в командную работу.

Это конкурентоспособная команда, которая может много выигрывать. Я не обещаю забить определённое количество голов, но я сделаю всё возможное", — сказал Хименес в интервью MilanNews.

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Напомним, Сантьяго Хименес присоединился к "Милану" из "Фейеноорда" за 32 млн евро.

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Милан Сантьяго Хименес
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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