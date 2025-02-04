Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Милана Хименес: Могу пообещать, что сделаю всё возможное
Рассказал об ожиданиях от новой команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Милана" Сантьяго Хименес рассказал об ожиданиях от новой команды.
"Одной из моих главных детских мечтаний было играть в Европе, и я осуществил её. Теперь, когда я в Европе, я хочу играть за отличный клуб и оставить свой след.
Я могу пообещать, что сделаю всё возможное. Я верю не в индивидуализм, а в командную работу.
Это конкурентоспособная команда, которая может много выигрывать. Я не обещаю забить определённое количество голов, но я сделаю всё возможное", — сказал Хименес в интервью MilanNews.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Сантьяго Хименес присоединился к "Милану" из "Фейеноорда" за 32 млн евро.
Популярное сейчас
- Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
- Довбик vs Наполи: 7 касаний, 4 передачи. Оценки за матч
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки