Официально: Милан подписал звездного нападающего Челси

"Милан" официально объявил о подписании нападающего лондонского "Челси".

На сайте "россонери" говорится о том, что 25-летний Жоау Феликс присоединился к команде на правах аренды до конца этого сезона. Португалец будет выступать под 79-м номером.

Как сообщалось ранее, "Милан" не будет иметь опции выкупа игрока летом. Итальянский клуб полностью покроет расходы на зарплату футболиста и заплатит около 5 миллионов фунтов стерлингов за аренду Жоау Феликса.

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Добавим, что в текущем сезоне Жоау Феликс забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах.