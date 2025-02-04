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Официально: Милан подписал звездного нападающего Челси

Италия

Аренда до конца сезона

Официально: Милан подписал звездного нападающего Челси

Фото - picture alliance

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"Милан" официально объявил о подписании нападающего лондонского "Челси".

На сайте "россонери" говорится о том, что 25-летний Жоау Феликс присоединился к команде на правах аренды до конца этого сезона. Португалец будет выступать под 79-м номером.

Как сообщалось ранее, "Милан" не будет иметь опции выкупа игрока летом. Итальянский клуб полностью покроет расходы на зарплату футболиста и заплатит около 5 миллионов фунтов стерлингов за аренду Жоау Феликса.

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Добавим, что в текущем сезоне Жоау Феликс забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

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Челси (Лондон) Милан Жоау Феликс
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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