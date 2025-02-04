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Официально: Милан подписал звездного нападающего Челси
Аренда до конца сезона
Фото - picture alliance
"Милан" официально объявил о подписании нападающего лондонского "Челси".
На сайте "россонери" говорится о том, что 25-летний Жоау Феликс присоединился к команде на правах аренды до конца этого сезона. Португалец будет выступать под 79-м номером.
Как сообщалось ранее, "Милан" не будет иметь опции выкупа игрока летом. Итальянский клуб полностью покроет расходы на зарплату футболиста и заплатит около 5 миллионов фунтов стерлингов за аренду Жоау Феликса.
Creativity, flair and pure talent ????— AC Milan (@acmilan) February 4, 2025
Bem-vindo, João ????????????#DNACMilan #SempreMilan
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Добавим, что в текущем сезоне Жоау Феликс забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
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