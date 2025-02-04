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Владельцы Ромы попытаются убедить Анчелотти возглавить команду
Вернется ли специалист в Италию?
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет мадридский "Реал", заинтересовал руководство "Ромы".
По данным AS, владельцы "Ромы", семья Фридкинов, лично вовлечены в переговоры и надеются убедить Анчелотти вернуться в Италию.
Однако Анчелотти неоднократно давал понять, что намерен остаться в "Реале" как можно дольше.
Действующий контракт Карло с испанским грандом рассчитан до лета 2026 года. Тем временем "Рому" до конца сезона возглавит Клаудио Раньери.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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