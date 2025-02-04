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Владельцы Ромы попытаются убедить Анчелотти возглавить команду

Италия

Вернется ли специалист в Италию?

Владельцы Ромы попытаются убедить Анчелотти возглавить команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет мадридский "Реал", заинтересовал руководство "Ромы".

По данным AS, владельцы "Ромы", семья Фридкинов, лично вовлечены в переговоры и надеются убедить Анчелотти вернуться в Италию.

Однако Анчелотти неоднократно давал понять, что намерен остаться в "Реале" как можно дольше.

Действующий контракт Карло с испанским грандом рассчитан до лета 2026 года. Тем временем "Рому" до конца сезона возглавит Клаудио Раньери.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Рома (Италия)
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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