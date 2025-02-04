Владельцы Ромы попытаются убедить Анчелотти возглавить команду

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет мадридский "Реал", заинтересовал руководство "Ромы".

По данным AS, владельцы "Ромы", семья Фридкинов, лично вовлечены в переговоры и надеются убедить Анчелотти вернуться в Италию.

Однако Анчелотти неоднократно давал понять, что намерен остаться в "Реале" как можно дольше.

Действующий контракт Карло с испанским грандом рассчитан до лета 2026 года. Тем временем "Рому" до конца сезона возглавит Клаудио Раньери.