Ибрагимович - о трансферах Милана: Мы недовольны местом команды в Серии А

Советник компании владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал усиление команды во время зимнего трансферного окна.

"Это были несколько очень насыщенных дней для нас, но все было под контролем. Я благодарен всем, кто приложил максимум усилий для того, чтобы мы сделали то, что хотели. Мы недовольны местом "Милана" в таблице, поэтому в команду пришли пять новых игроков, пятеро игроков ушли. Все было согласовано с тренером. По моему мнению, мы улучшили состав. Теперь у нас есть команда, которая способна изменить ситуацию".

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"Исмаэль Беннасер покинул команду по собственному желанию. Он был важным игроком "Милана", но ему нужен был новый вызов. Мы хотели подписать Сантьяго Хименеса еще летом. Конечно, он будет играть в основе вместе с Рафаэлем Леау и Кристианом Пулишичем в атаке. Он обеспечит для нас необходимый результат, у него для этого есть абсолютно все", — приводит слова Ибрагимовича сайт Milan Reports.

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Напомним, что "Милан" находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков после 22-х туров.