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Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности Милана: Сейчас мы единственные, у кого есть трофей
Советник Милана рассказал о непоследовательности итальянского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности итальянского клуба.
По его словам, были взлёты и падения, зато итальянский клуб единственный, у которого есть трофей в стране.
"Не хватало постоянства. Когда всё идёт хорошо, но ты не можешь поддерживать темп, особенно в победах, это проблема. После нескольких побед всегда наступал спад, который придавал уверенности.
У нас были взлёты и падения, но, по крайней мере, сейчас мы единственные, у кого есть трофей. Представьте, если бы всё было лучше", - заявил Ибрагимович.
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Напомним, что "Милан" стал обладателем Суперкубка Италии. Сейчас итальянский клуб в турнирной таблице занимает восьмое место с 35-ю баллами.
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