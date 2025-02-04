Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности Милана: Сейчас мы единственные, у кого есть трофей

Советник "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности итальянского клуба.

По его словам, были взлёты и падения, зато итальянский клуб единственный, у которого есть трофей в стране.

"Не хватало постоянства. Когда всё идёт хорошо, но ты не можешь поддерживать темп, особенно в победах, это проблема. После нескольких побед всегда наступал спад, который придавал уверенности.

У нас были взлёты и падения, но, по крайней мере, сейчас мы единственные, у кого есть трофей. Представьте, если бы всё было лучше", - заявил Ибрагимович.