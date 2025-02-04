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Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности Милана: Сейчас мы единственные, у кого есть трофей

Италия

Советник Милана рассказал о непоследовательности итальянского клуба

Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности Милана: Сейчас мы единственные, у кого есть трофей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о непоследовательности итальянского клуба.

По его словам, были взлёты и падения, зато итальянский клуб единственный, у которого есть трофей в стране.

"Не хватало постоянства. Когда всё идёт хорошо, но ты не можешь поддерживать темп, особенно в победах, это проблема. После нескольких побед всегда наступал спад, который придавал уверенности.

У нас были взлёты и падения, но, по крайней мере, сейчас мы единственные, у кого есть трофей. Представьте, если бы всё было лучше", - заявил Ибрагимович.

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Напомним, что "Милан" стал обладателем Суперкубка Италии. Сейчас итальянский клуб в турнирной таблице занимает восьмое место с 35-ю баллами.

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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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