Кубок Италии. Аталанта - Болонья 0:1. Итальяно подтверждает статус специалиста по Гасперини

Кубок Италии. Четвертьфинал

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 0:1

Гол: Кастро 80

"Аталанта": Патрисиу, Толой (Пош 72), Хиен, Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Куадрадо 59), Пашалич (Самарджич 59), Де Кетеларе (Брешианини 67), Ретеги (Мальдини 59)

"Болонья": Скорупски, Холм, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фройлер, Побега (Казале 78), Фаббиан (Моро 66), Ндой, Одгар (Домингес 40), Даллинга (Кастро 78)

Предупреждения: Де Роон 90+2 - Холм 67, Ндой 90+2

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Джан Пьеро Гасперини и Винченцо Итальяно - специалисты по кубковым турнирам в последние годы. Первый выводил "Аталанту" в финал Коппа Италия в 2019-ом, 2021-ом и 2024-ом годах, в финал Лиги Европы-2024, второй выводил "Фиорентину" в финал Коппа Италия в 2023-ем и в финал Лиги Конференций в 2023-ем и 2024-ом годах. Для любого из них вылет в 1/4 финала - слишком рано.

В чем еще специалист Итальяно - так это в победах над Гасперини. Сегодня он одержал седьмую в последних 11-ти очных матчах во всех турнирах при всего двух ничьих и двух поражениях. В сезоне 2021/22 Винченцо уже выбивал Джан Пьеро из Кубка Италии, причем также в одноматчевом противостоянии и также гостевой победой. Тогда - 3:2, ныне - 1:0, но какая разница?!

И в очных матчах команд "Болонья" доминирует. Сегодня выиграла четвертый из пяти последних. Причем единственный не выигранный "Аталанта" спасла лишь на 90-ой минуте (1:1). Сегодня ей так не повезло.

Почему еще результат отчетного матча - не сюрприз? Да просто из-за формы обеих команд. "Болонья" пребывает в хорошей, не проигрывала уже восемь матчей во всех турнирах подряд. Четыре из них были ничьими, но 2:2 с "Ромой" и "Интером" (в гостях), 1:1 со "Спортингом" (в гостях) - успехи. Как и 2:2 в гостях с "Ювентусом" в декабре. Итальяно чувствует, что команда нашла стабильность.

"Аталанта" же стабильность совершенно растеряла. Как и умение побеждать. После сегодняшней неудачи она остается с тремя поражениями и лишь с двумя победами в последних десяти матчах во всех турнирах. Причем Гасперини решительно отказывался видеть проблему, говоря, что команда играет очень хорошо. Возможно, и сегодня такое скажет. Но считаются результаты. А они крайне слабые.

Обе команды очень любят атаковать, доминировать. Но в очных матчах скорее перекрывают друг друга и много не забивают. Так вышло и сегодня. Хотя "Аталанта" начала активно. Ретеги чуть не достал прострел, Де Кетеларе пробивал, и Скорупски вытащил из-под перекладины. Но вскоре исчезла. Уже Ндой низом чуть не попал в угол. "Болонья" посылала еще пару интересных мячей вперед.

В концовке тайма Скорупски плохо прервал заброс, Хиен пробивал издали, также Лукуми, Побега пробивал. Но без опасности. Первый тайм прошел с серией хороших атак, но лишь с 1:1 по ударам в створ ворот.

Второй тайм Белланова чуть не начал с гола, но Скорупски отбил. Патрисиу отбил удар Побеги. Хотя вскоре начало обозначаться преимущество хозяев. Скорупски вновь отбивал, удар Куадрадо, брал другие удары. Новичок Мальдини пробил прямо в него. Впрочем, хозяева чуть не привезли. Моро замкнул, к счастью для них, плохо. А плотный удар Холма в ближний угол отбил Патрисиу.

Казалось, что матч катится к серии пенальти, но в итоге Ликояннис забросил штрафной удар, а Кастро, вышедший на замену, ставший игроком запаса в последнее время, выскочил и пробил в упор.

"Болонья" - единственная за последние четыре года, кто побеждал "Интер" в Кубке Италии. Еще и сделала это (в предыдущем сезоне в 1/8 финала) в гостях. Впрочем, и тогда в полуфинал не пробилась. Теперь же вышла в полуфинал Коппа впервые за 26 лет. Где сыграет с "Ювентусом" или "Эмполи". А "Аталанта" проигрывает второй кубковый турнир в сезоне еще до финала после Суперкубка.