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Болонья только в пятый раз в истории вышла в полуфинал национального кубка

Италия
Обновлено

Солидный результат в дебютном сезоне Итальяно во главе команды

Болонья только в пятый раз в истории вышла в полуфинал национального кубка

instagram.com/bolognafc1909

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"Красно-синие" во вторник вечером победили в Бергамо "Аталанту" в четвертьфинале Кубка Италии. Коллектив из Эмилии-Романьи забил единственный мяч в гостях ближе к завершению основного времени.

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Клуб только в пятый раз пробился в ½ соревнования. В 1958 году и кампании 1995/96 "россоблу" обыграли в ¼ "Милан" (4:2; 1:1, 1:1, 7:6 по пенальти), в сезоне 1980/81 – "Лацио" (2:0 , 2:0). В турнире 1996/97 "фельсинеи" выбили "Кремонезе" (3:1, 2:1), а через два года на аналогичной стадии одолели "Ювентус" (2:1, 0:1).

В следующем раунде подопечные Итальяно встретятся с победителем пары "Ювентус" – "Эмполи".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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