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Вице-чемпион Кубка покидает турнир. Аталанта - Болонья 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия

Удачный выезд подопечных Итальяно

Вице-чемпион Кубка покидает турнир. Аталанта - Болонья 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" потерпела минимальное поражение от "Болоньи" в 1/4 финала Кубка Италии.

Победу для "красно-синих" на 80-й минуте вырвал Сантьяго Кастро.

Сегодня, 5 февраля, на этой же стадии турнира "Милан" примет дома "Рому".

Кубок Италии. Четвертьфинал

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 0:1

Гол: Кастро 80

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