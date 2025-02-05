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Вице-чемпион Кубка покидает турнир. Аталанта - Болонья 0:1. Видео гола и обзор матча
Удачный выезд подопечных Итальяно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" потерпела минимальное поражение от "Болоньи" в 1/4 финала Кубка Италии.
Победу для "красно-синих" на 80-й минуте вырвал Сантьяго Кастро.
Сегодня, 5 февраля, на этой же стадии турнира "Милан" примет дома "Рому".
Кубок Италии. Четвертьфинал
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Болонья" 0:1
Гол: Кастро 80
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