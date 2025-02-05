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Скандально известный одноклубник Малиновского хочет остаться в Дженоа

Италия

Несмотря на интерес со стороны других команд

Скандально известный одноклубник Малиновского хочет остаться в Дженоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скандально известный экс-форвард сборной Италии не планирует менять клубную прописку.

Как сообщил журналист Николо Скира, несмотря на интерес со стороны некоторых иностранных клубов, Марио Балотелли хотел бы остаться в "Дженоа", даже если он не входит в планы Патрика Вийера.

Ранее сообщалось о том, что 34-летним итальянским форвардом интересуется "Монца", которая уже предлагала ему сделку до конца сезона. Также появлялась информация о том, что Супер Марио может расторгнуть контракт с "грифонами" в одностороннем порядке из-за опции, прописанной в соглашении.

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Напомним, что в этом сезоне Марио Балотелли выходил на поле в 6 матчах за "Дженоа" в чемпионате Италии, проведя на поле суммарно лишь 56 минут.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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