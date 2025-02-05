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Новичок Милана рассказал о том, почему выбрал номер Андрея Шевченко
Сантьяго Хименес объяснил свой выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции у нового нападающего "Милана" спросили, почему он выбрал футболку с 7-м игровым номером.
"Почему 7? Ну, здесь много значений: во-первых, он был свободным, во-вторых, его носил чемпион - Андрей Шевченко. Кроме того, в Библии это совершенное число, поэтому выбор был очень простым, если честно", - пояснил Хименес.
Напомним, Сантьяго Хименес присоединился к "Милану" из "Фейеноорд" за 32 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний мексиканец забил 16 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах.
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