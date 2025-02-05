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Новичок Милана рассказал о том, почему выбрал номер Андрея Шевченко

Италия
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Сантьяго Хименес объяснил свой выбор

Новичок Милана рассказал о том, почему выбрал номер Андрея Шевченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время пресс-конференции у нового нападающего "Милана" спросили, почему он выбрал футболку с 7-м игровым номером.

"Почему 7? Ну, здесь много значений: во-первых, он был свободным, во-вторых, его носил чемпион - Андрей Шевченко. Кроме того, в Библии это совершенное число, поэтому выбор был очень простым, если честно", - пояснил Хименес.

Напомним, Сантьяго Хименес присоединился к "Милану" из "Фейеноорд" за 32 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний мексиканец забил 16 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах.

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Андрей Шевченко Милан Сантьяго Хименес
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Алексей Полищук
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