Тренер Аталанты отреагировал на вылет его команды из Кубка Италии

Главный тренер "Аталанаты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет его команды в четвертьфинале Кубка Италии от "Болоньи" (0:1).

"Я считаю, что это был хороший матч от обеих команд, которые хотели победить. Шансы были равны, но тот, кто забивает первым в таких поединках, имеет больше шансов пройти дальше. Мы играем каждые два-три дня, поэтому наши форварды не могут играть постоянно по 90 минут. Мы не можем не проводить ротацию, особенно в атаке".

"Даниэль Мальдини недавно присоединился к нам и получил свой шанс. Во время игры он имел несколько качественных моментов, которые ему, к сожалению, не удалось реализовать. Я убежден, что он еще обязательно принесет нам пользу в этом сезоне. В целом нам жаль, что мы вылетели из Кубка, но, честно говоря, мы сейчас сосредоточены на выступлениях в чемпионате".

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Напомним, что в турнирной таблице Серии А "Аталанта" занимает третье место, набрав 47 очков после 23 туров.