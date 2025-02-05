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Спортдир Наполи назвал причину срыва трансфера нападающего Боруссии Д

Италия

Хотя клубы обо всем договорились между собой

Спортдир Наполи назвал причину срыва трансфера нападающего Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Наполи "Джованни Манна назвал причину, по которой сорвался трансфер 23-летнего вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

"Я могу подтвердить тот факт, что мы достигли договоренности с "Боруссией Дортмунд" о переходе Карима Адейеми. Я также встречался с игроком и его представителями в Германии, но сделка сорвалась, потому что он не хотел к нам ехать. Я видел слухи о том, что он уже выбрал себе новый клуб, к которому присоединится летом. Если это действительно так, то я лишь желаю ему удачи", — приводит слова Манны журналист Патрик Бергер.

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Напомним, что ранее "Наполи" хотел отдать более 50 миллионов евро за немецкого нападающего "шмелей".

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В этом сезоне Карим Адейеми забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 16 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Наполи Карим Адейеми
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Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Андрей Журба
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