Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Наполи назвал причину срыва трансфера нападающего Боруссии Д
Хотя клубы обо всем договорились между собой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Наполи "Джованни Манна назвал причину, по которой сорвался трансфер 23-летнего вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.
"Я могу подтвердить тот факт, что мы достигли договоренности с "Боруссией Дортмунд" о переходе Карима Адейеми. Я также встречался с игроком и его представителями в Германии, но сделка сорвалась, потому что он не хотел к нам ехать. Я видел слухи о том, что он уже выбрал себе новый клуб, к которому присоединится летом. Если это действительно так, то я лишь желаю ему удачи", — приводит слова Манны журналист Патрик Бергер.
Напомним, что ранее "Наполи" хотел отдать более 50 миллионов евро за немецкого нападающего "шмелей".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Карим Адейеми забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 16 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля
- Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании
- Если Довбик не забивает, Рома все равно что вдесятером. Наши за границей. Италия
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса