Спортдир Наполи назвал причину срыва трансфера нападающего Боруссии Д

Спортивный директор "Наполи "Джованни Манна назвал причину, по которой сорвался трансфер 23-летнего вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми.

"Я могу подтвердить тот факт, что мы достигли договоренности с "Боруссией Дортмунд" о переходе Карима Адейеми. Я также встречался с игроком и его представителями в Германии, но сделка сорвалась, потому что он не хотел к нам ехать. Я видел слухи о том, что он уже выбрал себе новый клуб, к которому присоединится летом. Если это действительно так, то я лишь желаю ему удачи", — приводит слова Манны журналист Патрик Бергер.