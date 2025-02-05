Милан пытался забрать игрока из Барселоны в последние дни зимнего трансферного окна

"Милан" искал усиление для атаки после перехода Альваро Мораты в "Галатасарай". Руководство клуба четко определило главную цель - Феррана Торреса. Перед тем как завершить переход Жоао Феликса из "Челси", итальянцы пытались всеми силами подписать нападающего "Барселоны", но наткнулись на неприступную стену.

По информации издания Marca, с самого первого контакта ответ Деко, спортивного директора "Барселоны", был категоричным - Ферран Торрес не продается. Даже не рассматривалась возможность открытия переговоров. Как клуб, так и Ганси Флик полностью доверяют испанцу, чья игра была более чем положительной, несмотря на сильную конкуренцию в атакующей линии, где он соперничает с такими игроками, как Рафинья, Левандовски и Ламин Ямал.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний нападающий забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах за "Барселону" во всех турнирах.