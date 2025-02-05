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Спортдир Наполи рассказал, почему клуб не смог подписать Гарначо

Италия

Мы не смогли договориться о личных условиях с Алехандро (с)

Спортдир Наполи рассказал, почему клуб не смог подписать Гарначо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна рассказал о попытке клуба приобрести левого вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в январское трансферное окно.

"Мы сделали важное предложение "Манчестер Юнайтед" по Гарначо. Мы очень хотели его приобрести. Но, к сожалению, мы не смогли договориться о личных условиях с Алехандро, он запросил высокую зарплату, чтобы уйти в январе, а мы должны уважать наших игроков", - сказал Манна.

Добавим, что контракт Гарначо с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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