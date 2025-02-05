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Известно, какие ограничения будут действовать во время перенесенного матча Серии между Фиорентиной и Интером

Италия

Поединок будут доигрывать по особым правилам

Известно, какие ограничения будут действовать во время перенесенного матча Серии между Фиорентиной и Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перенесенный матч 14-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Интером" будет проходить согласно специальным ограничениям. Прежде всего, доигровка поединка между этими командами начнется с 17-й минуты при счете 0:0.

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Известно, что правилами Серии А запрещено участие игроков, которые на тот момент были дисквалифицированы. Но Дензел Дюмфрис и Пьетро Комуццо смогут сыграть в этом поединке, несмотря на перебор желтых карточек, — они не смогут выйти на поле в следующем матче между собой.

Также отмечается, что "Фиорентина" и "Интер" не смогут заиграть в этом матче новичков, которые были подписаны зимой, поскольку на момент остановки игры они не были заявлены за эти команды.

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Напомним, что доигровка матча 14-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Интером" состоится в четверг, 6-го февраля. Начало игры в 21:45.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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