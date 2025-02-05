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Милан – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Одна из сильных команд вылетит уже в 1/4 финала Кубка Италии.
"Милан" и "Рома" сыграли против грандов вничью (1:1) и в турнирной таблице они находятся рядом. Но теперь этим командам предстоит встретиться в Кубке.
В прошлом раунде "Милан" выбил "Сассуоло", а "Рома" - "Сампдорию". Сегодня вылетит одна из ТОП-команд.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Кубок Италии. 1/4 финала.
5 февраля 2025. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Пиччинини Марко (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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