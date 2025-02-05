Милан – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Одна из сильных команд вылетит уже в 1/4 финала Кубка Италии.

"Милан" и "Рома" сыграли против грандов вничью (1:1) и в турнирной таблице они находятся рядом. Но теперь этим командам предстоит встретиться в Кубке.

В прошлом раунде "Милан" выбил "Сассуоло", а "Рома" - "Сампдорию". Сегодня вылетит одна из ТОП-команд.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo

Кубок Италии. 1/4 финала.

5 февраля 2025. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Пиччинини Марко (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Милан - Рома Смотреть трансляцию

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.