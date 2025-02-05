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Раньери надеется сменить исход матча. Артём Довбик вышел на второй тайм в Кубке Италии
У нашего нападающего есть 45+ минут
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артём Довбик вышел на второй тайм в Кубке Италии на матч против «Милана».
Клаудио Раньери сделал три замены. Одна из них – выход Артёма Довбика вместо Эльдора Шомуродова.
Это вторая игра украинца в Кубке Италии. В матче против «Сампдории» Довбик вышел с первых минут и забил два гола.
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После первого тайма «Милан» обыгрывает «Рому» со счётом 2:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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