Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика

"Рома" отыграла один гол в матче против "Милана".

Отметился Артем Довбик. Замкнул прострел в упор, опередив вратаря, и отыграл один гол.

Это третий гол нападающего в сезоне в Кубке.

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Видео гола:

Напомним, что Артем Довбик вышел во втором тайме вместо Эльдора Шомуродова.