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Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" отыграла один гол в матче против "Милана".
Отметился Артем Довбик. Замкнул прострел в упор, опередив вратаря, и отыграл один гол.
Это третий гол нападающего в сезоне в Кубке.
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Видео гола:
Напомним, что Артем Довбик вышел во втором тайме вместо Эльдора Шомуродова.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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05.02.2025 в 23:49
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