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Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика

Италия
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Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" отыграла один гол в матче против "Милана".

Отметился Артем Довбик. Замкнул прострел в упор, опередив вратаря, и отыграл один гол.

Это третий гол нападающего в сезоне в Кубке.

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Видео гола:

Напомним, что Артем Довбик вышел во втором тайме вместо Эльдора Шомуродова.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.02.2025 в 23:49
Халява пліз)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.02.2025 в 23:49
Халява пліз)))
Ответить
0
0

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