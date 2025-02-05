Кубок Италии. Милан - Рома 3:1. Тайма и гола Довбика не хватило

Кубок Италии. Четвертьфинал

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 3:1

Голы: Абрахам 16, 42, Феликс 71 - Довбик 54

"Милан": Маньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса (Соттил 89), Рейндерс, А. Хименес (Леау 59), Абрахам (С. Хименес 59), Пулишич (Феликс 59)

"Рома": Свилар, Салемакерс (Эль-Шаарави 79), Челик (Ренш 46), Хуммельс (Нельссон 79), Ндика, Анхелиньо, М. Коне, Паредес (Лоренцо Пеллегрини 46), Писилли, Дибала, Шомуродов (Довбик 46)

Предупреждениe: М. Коне 70

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Команды, находящиеся на 8-9 местах в Серии А, совершенно неудовлетворительных для них, не вышедшие напрямую в 1/8 финала Еврокубков, уже менявшие тренера. Проведшие очень активную трансферную деятельность зимой с целью изменить этот неудачный сезон. Для них Кубок Италии важнее, чем для других. Потому они должны были яростно побороться.

"Рома" спокойнее и в лучшей форме. До этого матча не проиграла итальянским соперникам во всех турнирах в восьми подряд. Вытащила ничью с "Наполи" в добавленное время, то есть в приподнятом настроении. "Милан" же потерял победу в Топ-матче в добавленное (над "Интером"), в эпицентре бурь, ссор, изгнания игроков, резонансных заявлений тренера.

Он даже не одержал ни одной победы с разницей более одного мяча за два месяца, с предыдущего раунда Кубка, когда разнес "Сассуоло" (6:1).

Впрочем, возможно, такая ситуация, желание реабилитироваться и подстегнули "россонери". Также, возможно, сыграли кубковые качества Сержиу Консейсау, уже выигравшего с командой Суперкубок месяц назад. А, возможно, стадион - "Милан" не проиграл дома во всех турнирах уже 11-ый матч подряд, а "Рома" в гостях не выиграла 19-ый из 20-ти последних.

Оба тренера несколько удивили стартовыми составами. Консейсау убрал в запас Рафаэля Леау, переместив Пулишича налево, а справа выпустив защитника Алекса Хименеса. Клаудио Раньери же во втором матче подряд оставил в запасе Лоренцо Пеллегрини и Артема Довбика. Также во втором матче подряд играл с тремя опорниками, а не двумя. Результат? На табло.

Первый тайм, да и даже первый час игры были очень интересными, динамичными, с множеством атак, с 19-ю ударами по воротам до перерыва, семью из них - в створ. "Милан" начал лучше, очень быстро "Рома" перехватила инициативу. Но тогда же пропустила. Свилар отбил удар издали, Эрнандес продолжил, навесил, и Абрахам замкнул головой.

Гости побежали отыгрываться и давили весьма серьезно, постоянно забрасывали мячи в штрафную. Маньян упустил один удар из рук, и ему повезло, что мяч полетел над перекладиной. Писилли замкнул головой в перекладину. Маньян тащил удар низом Дибалы. Хотя хозяева отвечали контратаками. Томори замыкал головой в упор - чуть не попал.

В концовке тайма "россонери" удалось выбежать в очередную контратаку. "Рома" провалилась с офсайдной ловушкой, так, что, когда Абрахам забивал, в штрафной находились три игрока хозяев и ни одного полевого - гостей. Тэмми, арендованный как раз у "Ромы", получил от Эрнандеса и легко оформил дубль.

Римляне ответили и на это. Еще до перерыва, когда Маньян тащил штрафной удар Дибалы из-под стойки. В начале второго тайма, правда, Уокер замкнул угловой головой в перекладину. Но вскоре Анхелиньо прострелил слева, мяч задел Уокера, но прошел дальше, и Довбик замкнул в упор, опередив вратаря.

Третий гол украинца в сезоне в Кубке и 13-ый во всех турнирах. И второе результативное ТТД подряд против "Милана" на "Сан Сиро" после ассиста пяткой в конце декабря в очном матче лиги.

Ожидалось, что гол Артема зажжет игру еще больше. Но оказалось наоборот - она затихла. "Милан" начал играть консервативнее, больше обороняться. И "Рома" в позиционной атаке не могла ничего создать. А в итоге и пропустила. Замены "Милана" также сыграли. Еще и январские новички. Сантьяго Хименес отправил вразрез Жоау Феликсу, а тот подсек над вратарем.

До этого Алекс Хименес забил из офсайда. После этого гол "Ромы" отменили из-за офсайда. Офсайда Довбика, принявшего мяч в правой части штрафной и отдавшего на фланг, откуда состоялся голевой навес. На этом реальные попытки гостей вернуться в игру завершились.

После двухлетнего перерыва "Милан" возвращается в полуфинал Кубка. Где встретится с "Интером" или "Лацио". А "Рома" в полуфинале не была с сезона 2016/17. Во многом - из-за плохой игры в гостях в Коппа - уже четыре поражения подряд, семь поражений в восьми последних матчах. Да и не только в Коппа. На выезде она не добывает результат.

Довбик в своем тайме выглядел гораздо менее интересно, чем Шомуродов. Один удар по воротам, семь касаний мяча, три паса (два точных), три потери мяча, два офсайда, ноль единоборств. Эльдор же пробил четырежды, коснулся мяча 22 раза, участвовал в восьми единоборствах. Но забил-то Артем. Возможно, этот гол вернет его в стартовый состав.