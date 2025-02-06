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Директор Ромы ответил, планирует ли клуб заменить Раньери
Ответ очевиден
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Ромы" ответил, планирует ли клуб заменить тренера.
Флоренци Гизольфи сказал, что клуб доверяет Клаудио Раньери, но при этом ищут нового тренера.
"Мы работаем над этим, но сейчас меня интересует только настоящее, и у мистера Раньери всё хорошо. У нас два турнира, мы голодны и готовы", — заверил Гизольфи.
Источник спросил Гизольфи о слухах по тренеру "Реала" Карло Анчелотти
"Сегодня "Рому" тренирует Раньери", - был его единственный ответ.
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Напомним, что "Рома" уволила бывшего тренера Ивана Юрича в ноябре 2024 года из-за неутешительных результатов клуба и назначила Клаудио Раньери.
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