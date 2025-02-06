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Консейсау после матча с Ромой остался доволен новичками клуба
Тренер прокомментировал матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Серхио Консейсау прокомментировал кубковый матч против "Ромы".
По его словам, новые нападающие клуба тренировались всего один раз, но вошли в игру.
"Я очень доволен двумя новыми нападающими. Но мы пока ничего не выиграли, до завоевания трофея еще три игры. Жоао Феликс и Сантьяго Хименес тренировались всего один раз, но они сразу все поняли", - сказал тренер.
Также Консейсау отреагировал на гол Феликса после передачи Хименеса.
"Это был хороший гол. Это обеспечило нам победу", - сказал тренер.
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Напомним, что "Милан" в Кубке Италии выбил "Рому" со счётом 3:1. Обзор матча смотрите на сайте.
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