Консейсау после матча с Ромой остался доволен новичками клуба

Главный тренер "Милана" Серхио Консейсау прокомментировал кубковый матч против "Ромы".

По его словам, новые нападающие клуба тренировались всего один раз, но вошли в игру.

"Я очень доволен двумя новыми нападающими. Но мы пока ничего не выиграли, до завоевания трофея еще три игры. Жоао Феликс и Сантьяго Хименес тренировались всего один раз, но они сразу все поняли", - сказал тренер.

Также Консейсау отреагировал на гол Феликса после передачи Хименеса.

"Это был хороший гол. Это обеспечило нам победу", - сказал тренер.

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Напомним, что "Милан" в Кубке Италии выбил "Рому" со счётом 3:1. Обзор матча смотрите на сайте.