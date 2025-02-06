  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Консейсау после матча с Ромой остался доволен новичками клуба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Консейсау после матча с Ромой остался доволен новичками клуба

Италия

Тренер прокомментировал матч

Консейсау после матча с Ромой остался доволен новичками клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Серхио Консейсау прокомментировал кубковый матч против "Ромы".

По его словам, новые нападающие клуба тренировались всего один раз, но вошли в игру.

"Я очень доволен двумя новыми нападающими. Но мы пока ничего не выиграли, до завоевания трофея еще три игры. Жоао Феликс и Сантьяго Хименес тренировались всего один раз, но они сразу все поняли", - сказал тренер.

Также Консейсау отреагировал на гол Феликса после передачи Хименеса.

"Это был хороший гол. Это обеспечило нам победу", - сказал тренер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Милан" в Кубке Италии выбил "Рому" со счётом 3:1. Обзор матча смотрите на сайте.

По теме
yellow-arrow
"Понял, что такое Серия А на самом деле". Фабрегас рассказал о своей работе у руля Комо
yellow-arrow
Спортивный директор Милана Джеффри Монкада о возможности покупки Жоау Феликса
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед предпринял запоздалую попытку подписи игрока Ювентуса
Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости