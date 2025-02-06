Спортивный директор Милана Джеффри Монкада о возможности покупки Жоау Феликса

В интервью для SportMediaset, Монкада ответил на вопрос о будущем Жоау Феликса.

"Останется ли Жоау Феликс в "Милане" летом? Это будет зависеть от Жоау и от нас. Всегда есть возможность, даже без условия выкупа. У нас отличные отношения с Челси, поэтому... увидим", - сказал Монкада.

Напомним, что этой зимой Жоау Феликс прибыл в "Милан" на условиях аренды из "Челси" за 2 миллиона евро, но без опции выкупа. Португалец уже успел дебютировать за "россонери" и забил один из голов в победе против "Ромы" Артема Довбыка 3:1.