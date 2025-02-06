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Спортивный директор Милана Джеффри Монкада о возможности покупки Жоау Феликса

Италия

Отношения с "Челси" могут помочь

Спортивный директор Милана Джеффри Монкада о возможности покупки Жоау Феликса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью для SportMediaset, Монкада ответил на вопрос о будущем Жоау Феликса.

"Останется ли Жоау Феликс в "Милане" летом? Это будет зависеть от Жоау и от нас. Всегда есть возможность, даже без условия выкупа. У нас отличные отношения с Челси, поэтому... увидим", - сказал Монкада.

Напомним, что этой зимой Жоау Феликс прибыл в "Милан" на условиях аренды из "Челси" за 2 миллиона евро, но без опции выкупа. Португалец уже успел дебютировать за "россонери" и забил один из голов в победе против "Ромы" Артема Довбыка 3:1.

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Источник:
SportMediaset
Опубликовал: Алексей Полищук
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