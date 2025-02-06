"Понял, что такое Серия А на самом деле". Фабрегас рассказал о своей работе у руля Комо

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас поделился своими впечатлениями от работы в чемпионате Италии.

"Я очень вырос. Помню, каким я был полтора года назад, как говорил о футболе и как я это делаю сейчас.

Я также понял, что такое Серия А на самом деле. Это другой мир и другой уровень. Я общаюсь со многими людьми, которые помогают мне понять многие вещи. Например, я говорил с Винченцо Итальяно, и он задал мне вопрос, который действительно заставил меня задуматься. Мне еще многое предстоит улучшить", - признался испанец.