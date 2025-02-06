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"Понял, что такое Серия А на самом деле". Фабрегас рассказал о своей работе у руля Комо

Италия
"Понял, что такое Серия А на самом деле". Фабрегас рассказал о своей работе у руля Комо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас поделился своими впечатлениями от работы в чемпионате Италии.

"Я очень вырос. Помню, каким я был полтора года назад, как говорил о футболе и как я это делаю сейчас.

Я также понял, что такое Серия А на самом деле. Это другой мир и другой уровень. Я общаюсь со многими людьми, которые помогают мне понять многие вещи. Например, я говорил с Винченцо Итальяно, и он задал мне вопрос, который действительно заставил меня задуматься. Мне еще многое предстоит улучшить", - признался испанец.

Напомним, по итогам предыдущей кампании Фабрегас привел "ларианцев" к повышению в классе. В этом сезоне Серии А "Комо" борется за выживание, опережая зону вылета на два очка.

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Сеск Фабрегас Серия А Комо (Италия)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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