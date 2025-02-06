Звездный воспитанник Реала рассказал о своих планах на будущее

Звездный хавбек "Комо" Нико Пас, который является воспитанником мадридского "Реала", прокомментировал свои планы на будущее.

"Сейчас я, пока что, не размышляю над своим будущим. Я сосредоточен на выступлениях с "Комо" в этом сезоне. Что будет дальше? Никто не знает... Я мечтаю когда-нибудь вернуться в мадридский "Реал" и сыграть хотя бы еще раз за этот клуб", — сказал Нико Пас в интервью для Sky Sport Italia.

Напомним, что недавно появлялась информация о том, что миланский "Интер" летом может побороться с "Реалом" за его подписание. Королевский клуб имеет право обратного выкупа игрока.

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В этом сезоне Нико Пас забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 21 матче за "Комо" в Серии А. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.