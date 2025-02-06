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Тьяго Мотта прокомментировал ситуацию с ключевым защитником команды

Италия

Зимой к нему проявлял интерес один из топ-клубов АПЛ

Тьяго Мотта прокомментировал ситуацию с ключевым защитником команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал ситуацию с Андреа Камбьязо в команде после закрытия трансферного окна.

"Я очень рад, что Андреа Камбьязо решил остаться в такой великой команде, как "Ювентус". Я думаю, что он всегда думал о том, чтобы остаться в "Ювентусе", несмотря на различные трансферные слухи. Что касается завтрашнего матча против "Комо", то он не сможет принять в нем участие из-за травмы лодыжки".

В январе сообщалось об интересе к 24-летнему итальянскому защитнику со стороны "Манчестер Сити".

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Добавим, что в текущем сезоне Андреа Камбьязо успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в 28 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Андреа Камбьязо
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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