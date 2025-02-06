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Ювентус готовится к борьбе за Карима Адейеми этим летом

Италия

Однако многое будет зависеть от попадания в ЛЧ на следующий сезон

Ювентус готовится к борьбе за Карима Адейеми этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Tuttosport, "Ювентус" планирует усиление состава в летнее трансферное окно. После четырёх зимних подписаний спортивный директор Кристиано Джунтоли уже работает над следующими трансферами. Туринцы сделали приоритетом вингера Карима Адейеми.

Клуб следил за Адейеми несколько месяцев и ещё зимой провёл неофициальные переговоры с его окружением и дортмундской "Боруссией". Также интерес к немцу проявляли "Наполи" и "Челси", но он отклонил возможный переход на "Стадио Марадона".

Tuttosport предупреждает, что активность "Ювентуса" на рынке летом во многом будет зависеть от их участия в Лиге чемпионов следующего сезона.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний вингер забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 16 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Карим Адейеми
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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