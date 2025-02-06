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Ювентус готовится к борьбе за Карима Адейеми этим летом
Однако многое будет зависеть от попадания в ЛЧ на следующий сезон
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Как сообщает Tuttosport, "Ювентус" планирует усиление состава в летнее трансферное окно. После четырёх зимних подписаний спортивный директор Кристиано Джунтоли уже работает над следующими трансферами. Туринцы сделали приоритетом вингера Карима Адейеми.
Клуб следил за Адейеми несколько месяцев и ещё зимой провёл неофициальные переговоры с его окружением и дортмундской "Боруссией". Также интерес к немцу проявляли "Наполи" и "Челси", но он отклонил возможный переход на "Стадио Марадона".
Tuttosport предупреждает, что активность "Ювентуса" на рынке летом во многом будет зависеть от их участия в Лиге чемпионов следующего сезона.
Добавим, что в этом сезоне 23-летний вингер забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 16 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.
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