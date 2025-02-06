Ювентус готовится к борьбе за Карима Адейеми этим летом

Как сообщает Tuttosport, "Ювентус" планирует усиление состава в летнее трансферное окно. После четырёх зимних подписаний спортивный директор Кристиано Джунтоли уже работает над следующими трансферами. Туринцы сделали приоритетом вингера Карима Адейеми.

Клуб следил за Адейеми несколько месяцев и ещё зимой провёл неофициальные переговоры с его окружением и дортмундской "Боруссией". Также интерес к немцу проявляли "Наполи" и "Челси", но он отклонил возможный переход на "Стадио Марадона".

Tuttosport предупреждает, что активность "Ювентуса" на рынке летом во многом будет зависеть от их участия в Лиге чемпионов следующего сезона.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний вингер забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 16 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.