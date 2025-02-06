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Фиорентина – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Фиорентина - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
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Первого декабря матч 14-го тура Серии А "Фиорентина" - "Интер" был прерван на 17-ой минуте из-за потери сознания Эдоардо Бове. Сегодня он должен быть возобновлен на 17-ой минуте с того же счета (0:0).
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Важность матча в турнирном плане велика, поскольку "Интер" в случае своей победы выйдет на первое место в лиге, а "Фиорентина" в случае своей - на четвертое, лигочемпионское.
Серия А. Прерванный матч 14-го тура
6 февраля. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Интер"
Трансляция - Megogo 3
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