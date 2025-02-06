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Фиорентина – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Фиорентина - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.02.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Фиорентина – Интер: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первого декабря матч 14-го тура Серии А "Фиорентина" - "Интер" был прерван на 17-ой минуте из-за потери сознания Эдоардо Бове. Сегодня он должен быть возобновлен на 17-ой минуте с того же счета (0:0).

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Важность матча в турнирном плане велика, поскольку "Интер" в случае своей победы выйдет на первое место в лиге, а "Фиорентина" в случае своей - на четвертое, лигочемпионское.

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Серия А. Прерванный матч 14-го тура

6 февраля. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Трансляция - Megogo 3

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Трансляція матчу Фіорентина - Інтер
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