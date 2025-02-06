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Экс-вратарь Ювентуса высказал мнение о форме команды: Как сторонние болельщики, мы видим только результаты

Италия

Высказал своё мнение

Экс-вратарь Ювентуса высказал мнение о форме команды: Как сторонние болельщики, мы видим только результаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-вратарь "Ювентуса" высказал мнение о форме команды.

По словам Джанлуиджи Буффона, в команде обнаружились трудности. Но бывший игрок не стал акцентировать ни них внимание

"Было несколько больше трудностей, чем ожидалось, но я не знаю, на что делать акцент, потому что только те, кто находится внутри, действительно знают, что идёт хорошо, а что нет.

Как сторонние болельщики, мы видим только результаты", - заявил итальянский экс-вратарь.

Джанлуиджи Буффон сыграл 685 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 539 мячей и 322 матча отстоял "всухую".

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Сейчас "Ювентус" занимает пятое место с 40 набранными очками в Серии А.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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