Экс-вратарь Ювентуса высказал мнение о форме команды: Как сторонние болельщики, мы видим только результаты

Экс-вратарь "Ювентуса" высказал мнение о форме команды.

По словам Джанлуиджи Буффона, в команде обнаружились трудности. Но бывший игрок не стал акцентировать ни них внимание

"Было несколько больше трудностей, чем ожидалось, но я не знаю, на что делать акцент, потому что только те, кто находится внутри, действительно знают, что идёт хорошо, а что нет. Как сторонние болельщики, мы видим только результаты", - заявил итальянский экс-вратарь.

Джанлуиджи Буффон сыграл 685 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 539 мячей и 322 матча отстоял "всухую".

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Сейчас "Ювентус" занимает пятое место с 40 набранными очками в Серии А.