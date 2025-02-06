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Новичок Милана впечатлился одним из защитников клуба: Понимаешь, что должен делать то же самое

Италия

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Новичок Милана впечатлился одним из защитников клуба: Понимаешь, что должен делать то же самое

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичка "Милана" впечатлил один из защитников клуба.

Риккардо Соттиль был впечатлён Кайлом Уокером на тренировке. По его словам, нужно следовать защитнику.

"Он чемпион, и он выиграл всё. Когда видишь, как он приходит на тренировочную площадку и сразу идёт в спортзал, понимаешь, что должен делать то же самое

Вы понимаете, какой объем работы стоит за тем, чтобы стать чемпионом", - сказал Соттиль в интервью Milannews

Риккардо Соттиль присоединился к "Милану" из "Фиорентины" на правах аренды в последний день трансферного окна.

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К слову, Кайл Уокер также в итальянском клубе в аренде из "Манчестер Сити".

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Источник:
Milan News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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