Новичок Милана впечатлился одним из защитников клуба: Понимаешь, что должен делать то же самое

Новичка "Милана" впечатлил один из защитников клуба.

Риккардо Соттиль был впечатлён Кайлом Уокером на тренировке. По его словам, нужно следовать защитнику.

"Он чемпион, и он выиграл всё. Когда видишь, как он приходит на тренировочную площадку и сразу идёт в спортзал, понимаешь, что должен делать то же самое

Вы понимаете, какой объем работы стоит за тем, чтобы стать чемпионом", - сказал Соттиль в интервью Milannews