Джанлуиджи Буффон сказал своё мнение о турнирной таблице Серии А.

По словам экс-вратаря "Ювентуса", в турнирной таблице все команды на своих местах. А "Интер" и "Наполи" будут бороться до конца чемпионата.

"Я думаю, что формирующаяся турнирная таблица правильно отражает и вознаграждает команды за их достижения. "Интер" и "Наполи" сохранят свои позиции до конца", - заявил Буффон.

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Напомним, что в Серии А сейчас лидирует "Наполи" с 54-мя баллами, далее следует "Интер" с 51-м баллом и игрой в запасе. "Аталанта" занимает третье место с 47-ю баллами.