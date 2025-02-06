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Джанлуиджи Буффон сказал своё мнение о турнирной таблице Серии А
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Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлуиджи Буффон сказал своё мнение о турнирной таблице Серии А.
По словам экс-вратаря "Ювентуса", в турнирной таблице все команды на своих местах. А "Интер" и "Наполи" будут бороться до конца чемпионата.
"Я думаю, что формирующаяся турнирная таблица правильно отражает и вознаграждает команды за их достижения. "Интер" и "Наполи" сохранят свои позиции до конца", - заявил Буффон.
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Напомним, что в Серии А сейчас лидирует "Наполи" с 54-мя баллами, далее следует "Интер" с 51-м баллом и игрой в запасе. "Аталанта" занимает третье место с 47-ю баллами.
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