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Повторить сложно. Милан стал одним из трёх клубов, которые часто выходили в полуфинал Кубка Италии
Серьёзное достижение
"Милан" стал одним из трёх клубов, которые часто выходили в полуфинал Кубка Италии.
По информации Opta, "Милан" стал одной из трёх команд, которые выходили в полуфинал Кубка Италии не менее 25 раз.
Победа над "Ромой" в 1/4 финала стала для "Милана" 25-м попаданием в полуфинал. Больше у "Интера" - 29 раз. Абсолютный лидер - "Ювентус". Он выходил в 1/2 финала 36 раз.
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Напомним, "Милан" обыграл "Рому" со счётом 3:1. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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Источник:Opta Paolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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