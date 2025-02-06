"Интер" попытался в трансферное окно перехватить цель "Милана".

По информации MilanNews, в последний день трансферного окна "Интер" сделал попытку перехватить Жоао Феликса. Но в ответ они получили отказ как со стороны клуба, так и игрока.

Фактором стали не только прекрасные переговоры между "Миланом" и "Челси", но и то, что португалец хотел надеть только форму "Милана".

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Напомним, что Жоао Феликс уже дебютировал в "Милане" и даже забил третий гол в ворота "Ромы" в Кубке Италии

Обзор матча смотрите на сайте.