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Интер попытался в трансферное окно перехватить цель Милана

Италия

Но игрок с клубом ответили отказом

Интер попытался в трансферное окно перехватить цель Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" попытался в трансферное окно перехватить цель "Милана".

По информации MilanNews, в последний день трансферного окна "Интер" сделал попытку перехватить Жоао Феликса. Но в ответ они получили отказ как со стороны клуба, так и игрока.

Фактором стали не только прекрасные переговоры между "Миланом" и "Челси", но и то, что португалец хотел надеть только форму "Милана".

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Напомним, что Жоао Феликс уже дебютировал в "Милане" и даже забил третий гол в ворота "Ромы" в Кубке Италии

Обзор матча смотрите на сайте.

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Интер (Милан) Челси (Лондон) Милан Жоау Феликс
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Источник:
Milan News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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