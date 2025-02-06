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Интер попытался в трансферное окно перехватить цель Милана
Но игрок с клубом ответили отказом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" попытался в трансферное окно перехватить цель "Милана".
По информации MilanNews, в последний день трансферного окна "Интер" сделал попытку перехватить Жоао Феликса. Но в ответ они получили отказ как со стороны клуба, так и игрока.
Фактором стали не только прекрасные переговоры между "Миланом" и "Челси", но и то, что португалец хотел надеть только форму "Милана".
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Напомним, что Жоао Феликс уже дебютировал в "Милане" и даже забил третий гол в ворота "Ромы" в Кубке Италии
Обзор матча смотрите на сайте.
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